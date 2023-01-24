فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات لاحتجاز الجهاديين في شمال سوريا

نساء في مخيم الهول، الذي يستضيف آلاف اللاجئين في سوريا ، بما في ذلك عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" ،1 مايو / أيار 2021.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إعادة 15 امرأة و32 طفلا كانوا في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال تسلمت القاصرين في حين سلمت البالغات إلى السلطات القضائية المختصة.

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أعادت فرنسا الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".

فرانس24 / أ ف ب

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