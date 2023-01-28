وقفة احتجاجية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين في إيران

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مسيرة احتجاجية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح سبعة مواطنين فرنسيين معتقلين في إيران. 28 يناير/ كانون الثاني 2023.

نظمت لجنة التضامن مع المعتقلين الفرنسيين السبعة في إيران وقفة في باريس السبت، للتنديد بهذه الاعتقالات التعسفية والمطالبة بإطلاق سراحهم. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد نشرت الأربعاء 25 يناير/كانون الأول تغريدة على لسان الوزيرة كاترين كولونا تحث فيها السلطات الإيرانية على إطلاق سراح سبعة فرنسيين. فيما عبرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي الخميس عن رغبة بلادها في اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءً منسقًا لإطلاق سراح جميع الأوروبيين المحتجزين في إيران والذين وصفتهم بأنهم "رهائن دولة".

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قامت لجنة التضامن مع الفرنسيين السبعة المعتقلين في إيران، فاريبا عادلخاه وبنجامان بريار، بتنظيم وقفة احتجاجية في باريس السبت للتنديد بالاعتقالات التعسفية لجميع الفرنسيين الذين تعتقلهم طهران.

وفيما جددت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة للوزيرة كاترين كولونا نشرتها الأربعاء الماضي، مطالبة نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإطلاق سراح الفرنسيين السبعة المحتجزين في السجون الإيرانية.

وأكّدت الوزيرة على تويتر أنّه "من جديد، طالبت (الوزيرة) بالإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين السبعة المعتقلين تعسّفياً واحترام القانون الدولي، وجدّدت إدانتنا لقمع" التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق.

ويُعتقل سبعة فرنسيين حالياً في سجون إيرانية، وهم من بين عشرات الغربيين المحتجزين في إيران. ويصفهم داعموهم بأنهم أبرياء يستخدمهم الحرس الثوري كوسيلة ضغط. ولم يتمّ الحكم على عدد منهم، كما أنهم لم يتمكّنوا من تعيين محامٍ.

ومن بين الفرنسيين السبعة المعلّمة والنقابية سيسيل كولر، ورفيقها جاك باريس اللذان قبض عليهما في أيار/مايو 2022، والباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في حزيران/يونيو 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وكذلك بنجامان بريار الذي اعتقل في أيار/مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس. واعتُقل برنار فيلان في 3 تشرين الأول/أكتوبر حين كان في رحلة في إطار أنشطته الاستشارية في إيران لحساب شركة سفريات.

وأتى موقف الوزيرة الفرنسية في وقت يثير فيه تدهور صحة برنار فيلان الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيرلندية، قلقاً شديداً لدى أسرته والسلطات الفرنسية.

إطلاق سراح جميع الأوروبيين في إيران

كما عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر خلال مؤتمر صحفي عن رغبة بلادها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الأوروبيين المحتجزين في إيران، والذين وصفتهم بأنهم "رهائن دولة". وقالت إن "فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف"، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق الاثنين خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.

وأُثيرت هذه النقطة مجدّداً الأربعاء في بروكسل خلال اجتماع للجنة التعاون القنصلي.

وتابعت آن-كلير لوجندر بالقول إنّ الهدف هو "مشاركة التحليلات المختلفة للعمل معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل ضمان الإفراج الفوري" عن جميع الأوروبيين المسجونين.

فرانس 24 / أ ف ب

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