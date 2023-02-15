ماكرون يأمل أن تمارس الصين ضغوطا على روسيا للعودة إلى المفاوضات

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء في باريس عن هدف مشترك بين فرنسا والصين يتمثل بـ"المساهمة في السلام" في أوكرانيا "وفقا للقانون الدولي". كما أعرب عن أمله في أن تمارس بكين ضغوطا على موسكو للعودة إلى "طاولة المفاوضات".

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء خلال اجتماع في باريس عن هدف مشترك متمثل بـ"المساهمة في السلام" في أوكرانيا "وفقا للقانون الدولي"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.

واستقبل ماكرون المسؤول الكبير بعد اجتماعه في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وقبل زيارة مقبلة له للصين لم يعلَن عن موعدها بعد.

ولا يخفي الرئيس الفرنسي أمله في أن تمارس الصين ضغوطا على روسيا للعودة إلى "طاولة المفاوضات"، فيما لا تزال بكين حليفا مهما لموسكو ولم تستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

واقتناعا منه بأن "استقرار" العالم ضروري للصين، دعا ماكرون الرئيس الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر إلى "توحيد القوى" ضد تواصل الحرب.

وناقش ماكرون مع وانغ يي الأربعاء "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها على الدول الأكثر هشاشة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى "تداعيات هذا النزاع على السلم والأمن الدوليين" وكذلك "دعم" باريس "لدولة تتعرض للاعتداء".

وأكد الإليزيه أنهما "أعربا عن نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام وفقا للقانون الدولي"، دون تحديد طبيعة مساهمة كل بلد.

وبعد فرنسا، من المقرر أن يواصل وانغ يي جولته التي تشمل المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد، على أن يزور روسيا لاحقا.

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا عن التعاون مع الصين في مواجهة "التحديات العالمية"، مثل أزمة المناخ.

وعرض ماكرون على محاوره "أهداف قمة الغابة الواحدة التي سيشارك في رئاستها في ليبرفيل في 2 آذار/مارس" من أجل "اقتراح حلول لدول الغابات للاستفادة من الإدارة الوقائية للغابات"، وكذلك أهداف "قمة حول اتفاق مالي جديد ستستضيفها باريس في حزيران/يونيو".

ومن المقرر أن يلتقي وانغ يي مساء الأربعاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ثم يلتقي الخميس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إيمانويل بون في جلسة للحوار الاستراتيجي الفرنسي الصيني.

ومساء الأربعاء التقى الوزير الصيني نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، على أن يلتقي الخميس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إيمانويل بون في جلسة للحوار الاستراتيجي الفرنسي-الصيني.

الملف النووي الإيراني

وخلال لقائهما، دعت كولونا "الصين إلى دعم الجهود المبذولة لإقناع إيران بوضع حدّ لتصعيدها، ممّا قد يؤدي إلى حدوث أزمة انتشار (نووي) كبيرة من شأنها أن تكون لها عواقب سلبية للغاية على الاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددت الوزيرة الفرنسية أيضاً على "الطبيعة غير المقبولة للدعم الإيراني لحرب العدوان التي تقودها روسيا في أوكرانيا".

واعتباراً من نيسان/أبريل 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق، إلا أنها تعثرت منذ أيلول/سبتمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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