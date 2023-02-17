فرنسا: الحكم بالسجن على أعضاء جماعة يمينية متطرفة خططوا لمهاجمة الرئيس ماكرون بسكين في 2018

© أ ف ب

محاكمة المتهمين في قضية تخطيط لقتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 17 يناير/كانون الثاني 2023.

سلطت محكمة الجنايات في باريس الجمعة عقوبات بالسجن بحق أعضاء مجموعة يمينية متطرفة ("بارجول") خططوا لمهاجمة الرئيس يمانويل ماكرون بسكين خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. كما يشتبه في أنهم خططوا لهجمات على مساجد ومهاجرين. وأنشئت مجموعة "بارجول" في سبتمبر/أيلول 2017 ويتواصل أعضاؤها أساسا عبر موقع فيس بوك.

إعلان اقرأ المزيد

خلصت محكمة باريس الجنائية الجمعة إلى أن ثلاثة من أعضاء جماعة "بارجول" اليمينية المتطرفة تآمروا للإعداد لعمل إرهابي ومهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

أصدرت المحكمة أحكاما على ثلاثة متهمين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات مع إيقاف التنفيذ لعام أو اثنين لكل منهم. كما أصدرت حكما على متهم رابع بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب حيازته لسلاح، فيما أفرجت عن تسعة آخرين.

وقال ممثلو الادعاء إن أفرادا من المجموعة خططوا لمهاجمة الرئيس بسكين خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى في شرق فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. كما يشتبه في أنهم خططوا لهجمات على مساجد ومهاجرين. وقلل محامو المتهمين من شأن نوايا موكليهم ووصفوهم بأنهم متشددون بالكلام فقط دون أي خطة للتحرك.

والمتهمون الثلاثة عشر، وهم 11 رجلا وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 26 و66 عاما، كانوا أعضاء في مجموعة عبر فيس بوك وبدأت محاكمتهم في 17 يناير/كانون الثاني.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك