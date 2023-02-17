فرنسا تلغي شرط توفر نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الصين

فيروس كورونا

ركاب رحلة قادمون من الصين ينتظرون في طابور بمطار شارل دي غول الفرنسي للتحقق من وثائق التطعيم الخاصة بـ COVID-19 كإجراء وقائي ضد الفيروس. 01/01/2023

قررت السلطات الصحية في فرنسا الخميس إنهاء العمل بشرط توفر نتيجة فحص سلبية تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الصين. في المقابل، أبقي على شرط وضع الكمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا. وكانت باريس قد اتخذت هذا الإجراء الاحتياطي في 30 ديسمبر/كانون الأول بعدما خففت الصين قواعد الإغلاق متخلية عن سياسة صفر كوفيد-19.

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بعد نحو شهر ونصف من فرضه، أسقطت فرنسا الخميس شرط حيازة المسافرين القادمين من الصين على نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 لا تزيد مدته عن 48 ساعة، إثر تفشي الإصابات بفيروس كورونا في العملاق الآسيوي.

وحسب بيان للسفارة الفرنسية في بكين فإنه "اعتبارا من 16 شباط/فبراير، لم يعد يطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة فحص سلبية لاختبار بي سي آر لا تزيد مدته عن 48 ساعة، كما لم يعد ضروريا تعبئة استمارة صحية" متعلقة بكوفيد-19.

وأضاف البيان أن باريس قررت أيضا إلغاء فحوصات كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عينات كان يتم اختيارها عشوائيا.

لكن البيان شدد على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا يبقى ساريا.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير الماضي فرضت باريس هذه الإجراءات على المسافرين الآتين من الصين الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما فما فوق. ولجأت السلطات الفرنسية إلى تلك القيود لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بعدما تخلى العملاق الآسيوي عن سياسة صفر كوفيد-19.

وفي الأسابيع الأخيرة، خففت دول عدة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة القيود التي فرضتها على المسافرين الآتين من الصين.

فرانس24/ أ ف ب

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