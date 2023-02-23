الداخلية الفرنسية: كلفة استقبال اللاجئين الأوكرانيين بلغت نصف مليار يورو منذ بدء الحرب

كلف استقبال اللاجئين الأوكرانيين فرنسا نحو نصف مليار يورو وفقا لما صرحت به وزارة الداخلية الخميس، موضحة أن حوالى 220 مليون يورو أنفقت "في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة" ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10,1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل". ويشمل الإيواء الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة.

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو 100 ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا.

ومنذ أن بدأت في 24 شباط/فبراير الحرب التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل "خطة استقبال غير مسبوقة"، على حد تعبير وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن حوالى 220 مليون يورو أنفقت "في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة" الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10,1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل".

ويشمل الإيواء الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تمت تعبئتها بنحو 30 ألفا في ذروة الأزمة في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022 - أو حتى "غرف ملحقة بمنازل" خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.

من جهة أخرى، تم إيواء حوالى 30 ألف نازح أوكراني لدى مواطنين.

وقالت وزارة الإسكان الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، إن نحو 900 من هذه الأسر الفرنسية تلقت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفا و285 يورو.

وبين 10 آذار/مارس 2022 و30 كانون الثاني/يناير، استقبلت فرنسا أكثر من 100 ألف أوكراني "80 % منهم من النساء". كما ذكرت وزارة الداخلية الخميس، موضحة أنها سلمت "تصاريح مؤقتة للإقامة" لـ87928 أوكرانيا - لا يشمل الرقم الأطفال - خلال هذه الفترة.

وتصاريح الإقامة صالحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ والاستفادة من سلسلة من الحقوق الاجتماعية (الحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال وغيرها).

فرانس24/ أ ف ب

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