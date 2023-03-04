فرنسا: اضطرابات في مطاري رواسي وأورلي في باريس بسبب عطل معلوماتي

شهد مطارا رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس اضطرابات في عمليات التدقيق في الهويات السبت نجم عن عطل معلوماتي، الأمر الذي تسبب بصفوف انتظار طويلة للركاب. هذا ولم يتضح ما إذا كان العطل يطال مطارات أخرى. فيما عاود النظام المعلوماتي المعني بالعطل العمل بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ)، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من وزارة الداخلية.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت شركة "مطارات باريس" ظهر السبت في تغريدة أن "عطلا وطنيا لدى حرس الحدود يؤثر حاليا على نقاط المراقبة على حركة المغادرة والوصول في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي" داعية الركاب إلى "توقع مهل انتظار أطول". ولم يتضح ما إذا كان العطل يطال مطارات أخرى.

وكانت قد أظهرت مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صفوف انتظار طويلة عند نقاط التدقيق في الهويات في المطارين الباريسيين، فيما كان بعض الركاب جالسين على الأرض.

من جانبها، قالت مسافرة قادمة من المارتينيك لوكالة الأنباء الفرنسية إنها قضت حوالي ساعتين واقفة في صف في مطار أورلي حيث كان ينتظر، على حدّ قولها، ما بين 1500 وألفي شخص بدون أن يتقدّم الصف إطلاقا.

وقالت أنوك في اتصال هاتفيّ، طالبة عدم كشف اسمها كاملا "هذا معيب، بدأ الناس يغضبون، وخصوصا الأهل مع أطفال. لم يحضر أيّ كان من شركة مطارات باريس ليعلن لنا أيّ شيء".

وروت أن الركاب أخذوا يطرقون على الأبواب الزجاجية في الممرات ففتحها عناصر حرس الحدود وباشروا عمليات التدقيق في الهويات يدويا.

من جهته، قال متحدث باسم الشركة المشغلة لمطارات باريس "اتخذنا كل التدابير لتسهيل الوضع إلى أقصى حد ممكن بالنسبة للركاب. تم توزيع المياه ونشر موظفين للرد على أسئلة المسافرين".

ويذكر أن النظام المعلوماتي المعني بالعطل عاود العمل بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ)، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من وزارة الداخلية.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك