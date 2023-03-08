اليوم العالمي لحقوق المرأة
تكريم جيزيل حليمي: ماكرون يعلن عن مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي
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أثناء حضوره تكريما للمناضلة النسوية جيزيل حليمي بمحكمة باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور.
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في إعلان يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تقديم مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور.
وجاء إعلان ماكرون أثناء مشاركته في حفل تكريم المناضلة النسوية جيزيل حليمي بمحكمة باريس.
فرانس24
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