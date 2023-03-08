اليوم العالمي لحقوق المرأة

تكريم جيزيل حليمي: ماكرون يعلن عن مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء تكريم جيزيل حليمي في محكمة باريس، 8 آذار/ مارس 2023. © أ ف ب

أثناء حضوره تكريما للمناضلة النسوية جيزيل حليمي بمحكمة باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن مشروع قانون لإدراج حق النساء في الإجهاض ضمن الدستور.