بيان

فراس24 تذكر بتمسك كافة قنواتها بمكافحة كل أنواع التمييز وتجري تدقيقا داخليا بعد الاتهامات الموجهة إلى أربعة من صحافييها في القسم العربي.

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بعد نشر موقع كاميرا لمقال نقله مركز سيمون فيزنتال، مشككا بمهنية صحفي وثلاثة مراسلين في القسم العربي لقناة فرانس24 بسبب أقوال نشروها على صفحاتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، أجرت إدارة القناة على الفور تدقيقا داخليا على هذه الأقوال المفترضة وفقا لما كانت أبلغته داخليا منذ العاشر من آذار/مارس الجاري. وعلى سبيل الاحتياط ووفقا لما هو متبع في إطار هذا النوع من الإجراءات، تم وقف نشاط الصحفيين الأربعة المعنيين بانتظار نتائج التدقيق.

ميثاق آداب المهنة في مجموعة إعلام فرانس ميديا موند (التي تضم فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية وإذاعة مونت كارلو الدولية) ينص أنه يتوجب على الصحفيين العاملين فيها "احترام القواعد المهنية والأخلاقية (...) وعدم انتهاك القيم المهنية واحترام استقلالية وحيادية المجموعة".

إن الإجراءات التي اتخذت في إطار هذا الوضع تهدف إلى صيانة نزاهة عمل كل هيئة تحرير القسم العربي في فرانس24 بما فيها المضمون التحريري للتلفزة والوسائل الرقمية، ما يجعل منها قناة متوازنة وغير منحازة تتحقق من الوقائع وتثير النقاشات البناءة بفضل مهنية صحفييها. وكما هو الحال في كل قنوات فرانس24 بمختلف لغاتها فإن القناة الناطقة باللغة العربية تتميز كل يوم بالتزامها في مكافحة المعاداة للسامية ومكافحة العنصرية والتمييز.

فرانس24

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