فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد

عقب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لإقرار مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الخميس، أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، واعتبرت أن هذا القرار "فشل ذريع" لماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن.

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فور إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، ظهر الخميس في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لإقرار مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، كشفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة.

وقد اختار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على نص القانون المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، فيما وافق عليه النواب صباح الخميس. واعتبرت مارين لوبان أن القرار "فشل ذريع" للرئيس ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن، التي "لا يمكن أن تبقى" في منصبها.

فرانس24

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