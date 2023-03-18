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الصحافة الأجنبية تصف ماكرون "بالبطة العرجاء" و"العاجز عن الحكم" بعد تفعيل المادة 49 من الدستور

01:43 صورة مقتطفة من الفيديو © فرانس24

لفت قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس اعتماد المادة 49.3 من الدستور، لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد، أنظار وسائل الإعلام الأجنبية التي أفردت فيها بعض الصحف صفحاتها الأولى لتغطية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تجتاح فرنسا. ومن نيويورك تايمز الأمريكية إلى تليغراف البريطانية وكذلك التليفزيون الألماني والإيطالي، هناك شبه اتفاق في العالم الغربي أن الرئيس الفرنسي بات عاجزا عن تسيير الأزمة التي تضرب البلاد وأنه وضع نفسه في مأزق لا يحسد عليه.