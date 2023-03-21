فرنسا: اعتقال العشرات من المحتجين بعد نجاة الحكومة من تصويت لحجب الثقة

إصلاح نظام التقاعد

العشرات من الاعتقالات في فرنسا إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من تصويت لحجب الثقة.

اعتقلت السلطات الفرنسية العشرات بعد احتجاجات أعقبت نجاة حكومة إليزابيث بورن من تصويت لحجب الثقة على خلفية خطة إصلاح نظام التقاعد. وكانت احتجاجات قد اندلعت في مختلف أنحاء في البلاد، حيث عمد المحتجون إلى إضرام النار في أكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات. وتواجه فرنسا الخميس يوما جديدا من الإضراب الذي دعت له النقابات العمالية.

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ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في مختلف أنحاء البلاد إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان الإثنين على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.

ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون إذ أن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين ليبلغ 64 عاما.

إلا أن حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم الخميس. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة وتهاجم المتظاهرين في عدة أماكن.

وفي عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات فيما تواصل الكر والفر بين المحتجين والشرطة لليلة خامسة.

وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.

فرانس 24 / أ ف ب

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