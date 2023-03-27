ماكرون وبن سلمان يبحثان ملفات مشتركة بينها الدفاع والطاقة والاقتصاد وملف لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس، 28 تموز/يوليو 2022.

خلال اتصال هاتفي الأحد بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد والثقافة، وكررا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج لبنان من الأزمة العميقة التي يمر بها. كما رحب ماكرون بقرار السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، مشددا على "أهميته للاستقرار الإقليمي".

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ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد تعزيز تعاونهما في مجالي الدفاع والطاقة، وجددا عزمهما على "العمل معا" لمساعدة لبنان.

وأوضح الإليزيه أن الزعيمين أشادا خلال اتصال هاتفي بـ"دينامية علاقتهما الثنائية"، لا سيما لناحية "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنهما "بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة".

وذكر الإليزيه أنهما "عبرا عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان، وكررا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمر بها".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا يعد الأسوأ في تاريخه. وتؤدي الأزمة السياسية في هذا البلد إلى تفاقم الأوضاع، إذ إن النواب لم ينتخبوا حتى الآن رئيسا للجمهورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تدير شؤون البلاد حكومة تصريف أعمال صلاحياتها محدودة.

من جهة ثانية، رحب ماكرون بقرار السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، مشددا على "أهميته للاستقرار الإقليمي".

فرانس24/ أ ف ب

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