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فرنسا: من هي صوفي بينيه أول امرأة تنتخب رئيسة لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل؟

01:27 صوفي بينيه الرئيسة المنتخبة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT) خلال تجمع نقابي بمناسبة عيد العمال. هامبورغ، شمال ألمانيا في 1 مايو/أيار 2015. © أ ف ب.

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تعد صوفيه بينيه (41 عاما) أول امرأة تنتخب رئيسة لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" في فرنسا، خلفا لفيليب مارتينيز. وفور انتخابها، أطلقت تصريحات صارمة بخصوص قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وجاء انتخابها خلال المؤتمر 53 للنقابة وكان مفاجئا لأنها لم تكن من المرشحين لاعتلاء هذا المنصب. وهي تناضل منذ عدة سنوات خصوصا من أجل المساواة بين النساء والرجال. لكن تحديات كبيرة في انتظارها لعل أبرزها توحيد الصف الداخلي للنقابة في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. وأكدت مشاركتها في المشاورات مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المزمعة في 5 أبريل/نيسان.