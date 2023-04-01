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مائة شكوى أمام القضاء تتهم قوات الأمن الفرنسية بقمع متظاهرين ضد مشروع تعديل نظام التقاعد

01:17 محامون يقدمون مائة شكوى ضد قوات الأمن الفرنسية بتعنيف متظاهرين ضد مشروع تعديل نظام التقاعد © فرانس24

قدم ائتلاف يضم عددا من المحامين مائة شكوى أمام القضاء الفرنسي بحق الشرطة الفرنسية التي اتهم بعض عناصرها بتنفيذ اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد. ووفق أعضاء هيئة الدفاع، فإن عددا من الأشخاص الذين قابلوهم أثناء حجزهم تم اعتقالهم بطريقة عشوائية وبالمصادفة، كما أن 75 في المائة من هذه الاعتقالات تم إغلاق ملفاتها لعدم وجود أدلة. المحامون ينددون من جهتهم بهذه الاعتقالات التعسفية التي تجاوز 950 ملفا خلال 13 يوما فقط.