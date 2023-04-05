النقابات الفرنسية تعلن "فشل" المحادثات مع الحكومة بشأن تعديل نظام التقاعد

إصلاح نظام التقاعد

اجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن مع رؤساء النقابات حول تعديل نظام التقاعد انتهى بـ"الفشل".

انتهى اجتماع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء مع رؤساء النقابات العمالية بشأن ملف تعديل نظام التقاعد بـ"الفشل"، حسب تأكيد النقابات. وجاء اللقاء قبل يوم واحد من تعبئة جديدة دعت لها التجمعات العمالية ضد التعديل.

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أعلن قادة النقابات الفرنسية فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والذي كان يهدف للتوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب بها تعديل نظام التقاعد.

وقال رئيس "الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام اجتماع استمر أقل من ساعة مع بورن "كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أنه لا خيار ديمقراطيا إلا سحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".

فرانس24/ أ ف ب

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