دارمانان: التهديد الإرهابي قوي للغاية وقوات الأمن أحبطت 41 هجوما في فرنسا منذ عام 2017

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء إن قوات الأمن في البلاد أحبطت 41 هجوما إرهابيا منذ عام 2017، مضيفا عبر تصريح على قناة "بي إف إم تي في" غداة توقيف مراهق للاشتباه في إعداده لهجوم، إن "التهديد الإرهابي بشكل عام والإسلاموي بشكل خاص قوي للغاية".

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أحبطت قوات الأمن الفرنسية 41 هجوما إرهابيا منذ عام 2017، بينهم "نحو عشرة" منذ عام 2020، وفق تصريح لوزير الداخلية جيرالد دارمانان الأربعاء عقب توقيف مراهق للاشتباه في إعداده لهجوم.

واعتقلت عناصر من الإدارة العامة للأمن الداخلي الفتى الذي يبلغ من العمر 14 عاما للاشتباه في تبنيه عقيدة تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادية والإعداد لتنفيذ "أعمال عنيفة"، في الألزاس بشرق فرنسا.

وقال مصدر مطلع على الملف إن الفتى "كان يعتزم صنع متفجرات" مشيرا إلى أن "عمليات التفتيش التي لا تزال جارية أظهرت بالفعل إنه قام بصنعها".

وحسب تصريح لوزير الداخلية جيرالد دارمانان على قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية فإن "التهديد الإرهابي بشكل عام والإسلاموي بشكل خاص قوي للغاية".

في هذا السياق، كشف الوزير أن تسعة من الهجمات التي تم إحباطها، نُسبت إلى اليمين المتطرف فيما نسب هجوم واحد إلى اليسار المتطرف

فرانس24/ أ ف ب

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