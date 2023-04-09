فرنسا: خمسة جرحى في انهيار مبنى من أربعة طوابق في وسط مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب البلاد

فرق الإنقاذ في موقع انهيار مبنى بمرسيليا، جنوب فرنسا، في 9 أبريل/نيسان 2023.

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح عندما انهيار مبنى فجر الأحد في منطقة لا بلين وسط مدينة مرسيليا الساحلية التي تقع جنوب فرنسا، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية. وصرح مسؤول الشرطة بالمنطقة أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى وقد يكون نجم عن تسرب للغاز".

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أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح فجر الأحد في انهيار مبنى من أربعة طوابق في وسط مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا، في حين شب حريق ليعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحافيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين حدث حوالى الساعة 00,40 (22,40 ت غ) مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين. وأضاف: "اندلع حريق في أنقاض (المبنى) منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".

من جهته، صرح مسؤول الشرطة في المنطقة كريستوف ميرماند أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى وقد يكون نجم عن تسرب للغاز. لكنه أكد أنه "يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".

وفيما تحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار، أكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن مئة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مشيرا إلى أن "الأولوية هي لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها".

فرانس 24/ أ ف ب

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