في الذكرى الأولى لإعادة انتخابه... أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون حسب استطلاع للرأي

© أ ف ب

الرئيس إيمانويل ماكرون في 17 نيسان/أبريل 2023 خلال خطاب للفرنسيين في محاولة لوضع حد لأجواء الأزمة السياسية والاجتماعية بعد إصلاحه لنظام المعاشات التقاعدية.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق ("إيفوب") لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ونشرت نتائجه السبت أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في ظل احتجاجات بسبب إصلاح نظام التقاعد والذي أقرّه من دون تصويت في الجمعية الوطنية. وتقترب هذه النسبة، التي تأتي قبيل مرور عام على إعادة انتخاب ماكرون، من أدنى مستوى لشعبيته (23 بالمئة)، والذي سجّل في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

إعلان اقرأ المزيد

أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تمر الاثنين 24 نيسان/أبريل الذكرى الأولى لإعادة انتخابه، حسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت. وتقترب شعبية ماكرون من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد الذي يواجه رفضا شعبيا وسياسيا كبيرا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق ("إيفوب") لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في آذار/مارس.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

ونسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2022.

ومن أصل الـ72 بالمئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 بالمئة إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة سبعة بالمئة عن استطلاع الشهر الماضي.

إقرار قانون نظام التقاعد الجديد من دون تصويت في الجمعية الوطنية

وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى شريحة واسعة من الفرنسيين جراء إصدار ماكرون في 15 نيسان/أبريل، مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

وأجري الاستطلاع إلكترونيا في الفترة بين 14 نيسان/أبريل و21 منه، وشمل عيّنة من 1955 فرنسيا أتموا الثامنة عشرة من العمر، وبهامش خطأ راوح بين 1 و2,3 نقطة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك