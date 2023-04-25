ماكرون: باريس أجلت 538 شخصا من السودان بينهم 209 فرنسيين

المعارك في السودان

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع لمجلس الدفاع، عن إجلاء 538 شخصا من السودان من بينهم 209 من الفرنسيين، في هذا البلد الذي يشهد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عشرة أيام . كما أكد ماكرون إصابة عسكري فرنسي شارك في عمليات الإجلاء غير أن حياته ليست في خطر.

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان حيث تدور معارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرّض لإصابة جراء إطلاق نار، إلا أن "حياته لم تعد في خطر".

ويترقب السودانيون الثلاثاء بحذر تنفيذ اتفاق أعلنت عنه واشنطن لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة، وتواصل في ظلها إجلاء الرعايا الأجانب.

وفي حين تعهد الطرفان، أي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي، التزام التهدئة، يبقى الاختبار الميداني هو المحك، إذ سبق لهما أن أعلنا عن أكثر من هدنة منذ اندلاع المعارك في 15 نيسان/أبريل، ما لبث كل طرف أن اتّهم الآخر بخرقها.

فرانس 24 / أ ف ب

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