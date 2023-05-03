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فرنسا: المجلس الدستوري يرفض طلبا ثانيا لإجراء استفتاء بشأن إصلاح نظام التقاعد

04:08 مقر المجلس الدستوري بباريس. © أ ف ب

رفض المجلس الدستوري في فرنسا الأربعاء طلبا ثانيا تقدمت به المعارضة اليسارية في البرلمان لإجراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم المادة الدستورية 49.3 لتمرير القانون بدون تصويت البرلمان في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة. من جهته، اعتبر العضو في حزب "فرنسا الأبية" زياد همدر أن هذا القرار لن يضعف زخم رفض القانون.