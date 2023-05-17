فرنسا: جلسة استماع لمارين لوبان بالجمعية الوطنية في 24 مايو حول علاقتها مع روسيا

أورد بيان صادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء أن النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان ستمثل أمام لجنة تحقيق برلمانية يوم 24 أيار/ مايو الجاري على خلفية شبهات تتعلق بـ "إجراء مفاوضات لحصول حزبها على قرض من بنوك روسية في العام 2014".

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يرتقب أن تستمع لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية إلى السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في 24 أيار/مايو ضمن إطار تحقيقها حول علاقة لوبان بروسيا وبقرض اتفق عليه في العام 2014، حسب ما أورد بيان صادر عن الجمعية الوطنية.

في المقابل، قال رئيس لجنة التحقيق نائب حزب التجمع الوطني جان-فيليب تانغي الثلاثاء "قلنا منذ البداية إن مارين لوبان ستكون تحت تصرف لجنة التحقيق، لم نغير رأينا". وأوضح أنه سيفوض رئاسة اللجنة طوال فترة الجلسة على الأرجح إلى نائبه لوران إسكونيه-غوكس عن الحركة الديمقراطية.

كان النائب السابق في الجبهة الوطنية (التي أصبحت تُعرف بالتجمع الوطني لاحقا) جان-لوك شافهاوسر قال في الرابع من أيار/مايو الجاري إن مارين لوبان كلفته بإجراء مفاوضات لحصول الحزب على قرض من بنوك روسية في العام 2014، بدون "مقايضات" أو "ضغوط سياسية".

أوضح حينها أن الجبهة الوطنية لم تتمكن من الحصول على موافقة إلا من "الجانب الصيني ومن إيران ومن روسيا" بعد رفض "جميع المصارف الغربية"، مضيفا "اعتبرت مارين لوبان أن روسيا كانت أفضل خيار".

فرانس24/ أ ف ب

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