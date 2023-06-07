هل تؤدي الدعوات الفرنسية لإعادة النظر باتفاقية 1968 للهجرة مع الجزائر إلى توتر العلاقة بين البلدين؟

عاد موضوع الهجرة مجددا، ليشكل عنوانا ساخنا في فرنسا، مع بروز دعوات متعددة، آخرها من قبل رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، بضرورة مراجعة اتفاقية الهجرة مع الجزائر الموقعة عام 1968 لما فيها "من إجحاف بحق فرنسا". الدعوات بمعظمها صادرة عن تيارات وأحزاب سياسية يمينية، جعلت من الهجرة أحد عناوين برامجها الرئيسية.

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بات موضوع الهجرة مادة دسمة ضمن خطابات وبرامج الساسة الفرنسيين، خاصة مع اعتماد فرنسا لسياسة هجرة جديدة تسعى من خلالها لتنظيم هذا القطاع.

خلال مقابلة مع أسبوعية "إكسبرس" الفرنسية، أثار إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جدلا جديدا بشأن قضية الهجرة مع اقتراحه إعادة النظر باتفاقية الهجرة مع الجزائر.

الاتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت عام 1968 بين الجزائر وفرنسا، منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين "امتيازات" مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل. واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية "لو هافر" أن هذه الاتفاقية "تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى".

🗣️ENTRETIEN EXCLUSIF. @EPhilippe_LH sort du silence. Il préconise la dénonciation de l’accord de 1968 avec l’Algérie. Et expose sa nouvelle doctrine sur un thème qui comptera en 2027.



Par @chaulet_paul @laurelinedup et @ericmandonnet ⤵️ https://t.co/DXQZczrXeD — L'Express (@LEXPRESS) June 5, 2023

ولم يغفل فيليب "العلاقات التاريخية والمميزة" بين الجزائر وفرنسا، معتبرا أن الحفاظ على الاتفاقية اليوم، بعد 55 عاما من التوقيع عليها، يجب أن يشمل إعادة قراءتها وفقا للظروف والشروط السياسية القائمة اليوم، وليس تلك التي كانت قائمة لحظة التوصل إليها.

وعقب استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962، كانت أعداد الجزائريين في البلد المستعمِر السابق كبيرة جدا، ما اقتضى من باريس والجزائر العمل على تسوية وضعية هؤلاء. يذكر أن فرنسا أبرمت اتفاقات مع معظم مستعمراتها السابقة حول هجرة رعاياها إليها وتنظيم وجودهم هناك، لكن اتفاق 1968 مع الجزائر كان مغايرا لتلك الاتفاقات.

منح الاتفاق الجزائريين في فرنسا امتيازات خاصة، شملت تسهيل دخولهم إلى أراضيها وممارسة المهن والأعمال وسهولة الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد (10 سنوات)...

12% من أعداد المهاجرين في فرنسا

يبدو أن موقف رئيس الوزراء السابق بشأن هذه الاتفاقية ليس الوحيد، إذ كان السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور قد انتقدها كذلك، معتبرا أنها لا تفي باحتياجات بلاده ومطالبا بإعادة النظر فيها "حتى لو أدى هذا إلى أزمة دبلوماسية".

وخلال مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية الشهر الماضي، أشار درينكور إلى أن بنود الاتفاقية "باهظة" على فرنسا، كما أنها وضعت المهاجرين الجزائريين في خانة مميزة مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى، "وكأن قوانين الهجرة لا تنطبق عليهم".

وفي مقال على موقع "مؤسسة التجديد السياسي - فوندابول" حول الموضوع نفسه، واصل الدبلوماسي السابق هجومه على الجزائر، معتبرا أنها لا تفي بالتزاماتها فيما يخص الاتفاقية لناحية إصدار جوازات السفر القنصلية لترحيل المهاجرين، الأمر الذي يخلق أعباء إضافية على سلطات الهجرة الفرنسية. وأورد درينكور أن الجزائريين باتوا يمثلون 12% من إجمالي عدد المهاجرين في فرنسا، محذرا من ارتفاع تلك الأعداد مع استمرار الأزمات الاقتصادية في بلادهم.

وفي إطار دفاعه عن موقفه بشأن مراجعة الاتفاقية، اعتبر السفير السابق لدى الجزائر أن السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية تغيرت جذريا مقارنة بما كانت عليه في العام 1968. سياسيا، باتت قضية الهجرة في قلب النقاش العام وجزءا من البرامج والخطط السياسية لمختلف الأحزاب الفرنسية. أما اقتصاديا، ربط درينكور بين الحاجة لليد العاملة في البلاد في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية والواقع الحالي، حيث انتفت هذه الحاجة اليوم وبالتالي يجب على القضاء أن يوقف الامتيازات الممنوحة للجزائريين وإخضاعهم لقانون الهجرة المطبق على كافة المهاجرين في البلاد، دائما حسب السفير السابق.

ورأى درينكور أن "أحد أسباب الاتفاق كان تسهيل تنقل الأشخاص عقب الاستقلال، نتيجة تواجد عدد كبير من الفرنسيين (الأقدام السوداء) في الجزائر. ومع مغادرة هؤلاء للجزائر، باتت مراجعة الاتفاقية أمرا ضروريا".

وفي السياق نفسه، طالب رئيس حزب الجمهوريون اليميني إيريك سيوتي بمراجعة الاتفاقية، مبررا ذلك برفض القنصليات الجزائرية إصدار تصاريح سفر لمواطنيها المرفوضين على الأراضي الفرنسية. وأعرب خلال حلقة تلفزيونية على قناة "سي 8" الفرنسية عن استغرابه من "منح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم"، على حد قوله.

قانون الهجرة الجديد واتفاقية 1968

تسعى الحكومة الفرنسية إلى إقرار قانون جديد للهجرة يلحظ تغييرات مهمة على القانون المعمول به حاليا، منها شرط إتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية قبل الحصول على الإقامة (متعددة السنوات)، فضلا عن تسهيل طرد الأجانب المدانين بأحكام قضائية جرمية على الأراضي الفرنسية، وتعديل آليات منح حق اللجوء، وزيادة أعداد مراكز الاحتجاز (قبل الترحيل).

وكان إدوار فيليب قد عبر عن دعمه للقانون المقترح، معتبرا أنه "ضروري، وإن كان غير كاف". كما حذر من أي تسوية سياسية قد تطيح بالمقترحات الجديدة على قانون الهجرة، معلنا تأييده لمقترحات وزير العمل على القانون، والتي ببساطة تشجع على الهجرة الانتقائية وجلب المهاجرين-العمال المطلوبين في قطاعات مهنية واقتصادية معينة.

المطالب بإعادة النظر بالاتفاقية مع الجزائر كانت مطلب اليمين بالتحديد، الذي ضغط تكرارا من أجل تعديل قوانين الهجرة معتمدا خطابا متأرجحا بين الوطنية ونظرية المؤامرة. وكان اليميني المتطرف المرشح للسباق الرئاسي الأخير إيريك زمور، قد وعد في برنامجه الانتخابي (المبني على نظرية الاستبدال الكبير) بإلغاء الاتفاقية، وطالب في إحدى خطبه الجزائر بالتوقف عن "اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي".

وفقا للموقع الناطق بالفرنسية "كل شي عن الجزائر"، قد تشكل هذه الخطوة، مراجعة اتفاقية 1968 من جانب فرنسا، بداية أزمة جديدة بين البلدين قد تصل حد قطع العلاقات.

وأشار الموقع إلى موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كانون الأول\ديسمبر الماضي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، الذي أعلن من خلالها أن بلاده الجزائر ملتزمة باتفاقية الهجرة لعام 1968، ويجب احترامها طالما أنها سارية المفعول.

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