فرنسا: إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بهجوم بسكين في مدينة أنسي

هاجم لاجئ سوري الخميس بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية أنسي (شرق البلاد)، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، حسب معلومات أولية للشرطة الفرنسية.

بحيرة أنسي الشهيرة، في الألب الفرنسية.

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قال مسؤول في الشرطة الفرنسية إن مواطنا سوريا يتمتع بوضع اللاجئ القانوني هاجم بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية أنسي (شرق البلاد) قرابة الساعة 9,45 صباحا (07,45 ت غ).

واثنان من الأطفال الذين يعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالى ثلاث سنوات، والبالغ، في حالة حرجة وبين الحياة والموت في مستشفى، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

واعتُقل المنفذ في موقع الهجوم.

وندد الرئيس إيمانويل ماكرون بالهجوم الذي وصفه بأنه "جبان". وكتب على تويتر "الأمة في حالة صدمة. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ".

من جهته، كتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

فرانس24/ أ ف ب

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