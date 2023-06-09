فرنسا: "البطل" هنري...الشاب "الفيلسوف والمستكشف" الذي واجه منفذ هجوم أنسي ضد أطفال

حل ضيفا على مدينة أنسي شرق فرنسا في إطار جولة يقوم بها على الكنائس الكبيرة ببلاده، كمسيحي متدين. لكن هذه المحطة في مشوار "شخصي وروحي" سيضعه الخميس في مواجهة منفذ الهجوم، الذي هز فرنسا والعالم، لاسيما وأن الضحايا كان أغلبهم من الأطفال. إنه هنري دانسليم، 24 عاما، "الفيلسوف والمستكشف" كما يقدم نفسه، الذي يصر على أنه لم يختر اعتراض طريق اللاجئ السوري المتورط بالاعتداء، بل قام بذلك "غريزيا". وهذا الموقف اليوم تشيد به كل فرنسا وفي مقدمتها رئيس البلاد.

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أصبح في ظرف لا يتجاوز اليومين الاسم الذي يتردد على شفاه الفرنسيين كافة. شاءت الصدف أن يكون حاضرا في الهجوم الذي نفذه لاجئ سوري في أنسي. وهي المحطة التي ستبقى محفورة في مشواره "الشخصي والروحي" عبر مدن فرنسية، يقوم من خلالها بزيارة أبرز الكنائس.

هذا الشاب المسيحي المتدين، البالغ من العمر 24 عاما، اسمه هنري دانسيلم، وجد نفسه وجها لوجه مع منفذ هجوم نانسي، وتدخل "غريزيا"، كما يقول، لاعتراض المعتدي لعله يوقفه عن مواصلة جرائمه بحق أطفال أبرياء. لقد تصرف بشكل "غريزي كما يجب على أي فرنسي أن يفعل. كان من غير المعقول ألا أفعل أي شيء".

ويرفض وصفه بأنه "بطل" يشيد جميع الفرنسيين اليوم بشجاعته، بل أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبله أثناء زيارته إلى أنسي إلى جانب عائلات الضحايا والأطقم الأمنية والصحية التي تدخلت لإنقاذ أرواح في هذا الهجوم.

موقف بطولي

وأظهر فيديو نشر على وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذا الشاب، الحاصل على دبلوم في الفلسفة والتسيير الإداري، وهو يعترض منفذ الهجوم ليبعده عن الحديقة التي يتواجد بها الأطفال، مستعملا حقيبة الظهر. ليهاجمه الجاني فيتراجع إلى الخلف قبل أن يواصل المهاجم ركضه حاملا سكينا في يده، فيلاحقه الشاب مجددا.

فيديو يظهر مواجهة الشاب "البطل" للمهاجم

لم تمر إلا أربع دقائق حتى حضرت قوات الأمن التي قامت بتوقيفه، لكن خلال هذه المدة الزمنية القصيرة جدا، قد يكون هذا الشاب أنقذ أرواح العديدين من الأطفال والأشخاص كما تشير تعليقات خبراء على وسائل الإعلام، بحكم أن شجاعة تدخله عطلت تحركات الجاني نحو تنفيذ المزيد من الجرائم.

للمزيد - فيديو: من هو منفذ اعتداء أنسي بشرق فرنسا الذي استهدف أطفالا؟

وهذا الموقف البطولي من هذا الشاب المتدين، الذي قاده إيمانه إلى هذه المدينة التي كانت مسرحا لجريمة جديدة، يضاف إلى مواقف شجاعة أخرى، لم يتردد أصحابها في التصدي للمعتدين ببسالة، كما حصل لأمريكيين ثلاثة وبريطاني في 2015 تدخلوا للحيلولة دون وقوع مجزرة على متن قطار تاليس، وأوقفوا المهاجم. ومنحهم الرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا هولاند وساما برتبة "فارس جوقة الشرف"، تقديرا لشجاعتهم.

"شكرا قمت بإنقاذ أرواح"

ولا حديث اليوم في مواقع التواصل والإعلام الفرنسي إلا عن هنري "البطل". "شكرا، لأنك قمت بدون شك بإنقاذ أرواح"، يكتب أحد المعلقين على تدوينة له على إنستاغرام طمأن فيها أصدقاءه ومتتبعيه بأنه بـ"خير"، طالبا منهم "الصلاة من أجل الأطفال" الضحايا.

وقبل هذه التدوينة، كان هذا "الفيلسوف والمستكشف" على حد وصفه لنفسه، قد نشر صباح الخميس، قبل وقوع الهجوم، صورة على إنستاغرام لبحيرة أنسي تعبيرا عن إعجابه بها وبالمدينة. فمشواره "الروحي" عبر مدن فرنسية لاستكشاف ضخامة الكنائس، لا يمنعه من التمتع بمناظرها الجميلة. لكن يوم الهجوم كان حزينا، ولا يزال يحتفظ بـ"صور مروعة في رأسه" عنه.

وعلى الرغم من الشجاعة التي تحلى بها في التصدي لمنفذ الهجوم الذي استفاد من الحق في اللجوء في السويد، وأراد أن يحصل على اللجوء في فرنسا إلا أن طلبه رفض، لا يخفي أن الخوف انتابه وهو يطارد الجاني. "كنت خائفا على حياتي، لكن كنت خائفا على حياة الآخرين خاصة"، مضيفا: "أفكر في الضحايا، أتمنى أن يكونوا بخير، وأن يخرجوا ناجين".

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