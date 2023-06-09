فرنسا: زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون لضحايا الهجوم بسكين في مدينة أنسي

أفادت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون سيزور الجمعة ضحايا الاعتداء بسكين الذي شهدته مدينة أنسي الخميس وأسفر عن وقوع أربعة جرحى من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 22 و36 شهرا بينهم بريطاني وهولندي. وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان قد توجها إلى أنسي الخميس بينما البلاد في حالة صدمة.

© أ ف ب

وُضعت أزهار تكريما للضحايا في ساحة لعب في حديقة Jardins de l'Europe في مدينة أنسي، في جبال الألب الفرنسية، في 8 يونيو/حزيران 2023، بعد هجوم بسكين على مجموعة من 6 أشخاص بينهم 4 أطفال.

إعلان اقرأ المزيد

من المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ضحايا هجوم بسكين في منطقة الألب الفرنسية، حسبما أعلنت الرئاسة.

وأفادت الرئاسة أنه "عقب هجوم أمس (الخميس) سيزور رئيس الجمهورية وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنيسي".

ويذكر أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان توجها إلى أنسي الخميس بينما البلاد في حالة صدمة بعد هجوم بالسكين في وضح النهار في حديقة مدينة مزدحمة على حافة البحيرة.

وبلغت حصيلة الهجوم أربعة جرحى من الرضع بينهم بريطاني وهولندي. وتتراوح أعمارهم بين 22 و36 شهرا وتم نقلهم إلى جنيف وغرينوبل بعد الإسعافات الأولية في الموقع.

وأفاد المدعي العام أنهم كانوا بعد ظهر الخميس في حالة صحية "هشة إلى أبعد حد" و"ما زالوا في حالة طوارئ مطلقة".

نُقل شخص بالغ إلى المستشفى بعد إصابته على يد المهاجم ثم بنيران الشرطة أثناء اعتقالها المهاجم وأصيب شخص بالغ آخر بجروح طفيفة.

وأوضحت النيابة أن دوافع المهاجم الذي أمضى الليلة محتجزا لدى الشرطة ويمكن أن يبقى كذلك لمدة تصل إلى 48 ساعة، ما زالت غامضة في هذه المرحلة "دون وجود دافع إرهابي واضح".

والرجل المولود عام 1991 لم يكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وهو موجود في أنسي دون عنوان ثابت، منذ خريف 2022.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك