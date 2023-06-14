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المعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية "فيفاتك" يفتتح أبوابه في باريس

افتتح الأربعاء المعرض العالمي للابتكارات التكنولوجية "فيفاتك" (VivaTech) في العاصمة الفرنسية باريس. وشهد هذا الملتقى العالمي للتكنولوجيا حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بضخ مزيد من التمويل وتقديم خطة من أجل تدعيم الذكاء الاصطناعي الفرنسي والشركات الناشئة. وتقام نسخة المعرض السادسة هذا العام من 14 إلى 17 حزيران/يونيو الجاري، بحضور نحو 2400 شركة ناشئة إلى جانب ألفي مستثمر. التفاصيل مع موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي.