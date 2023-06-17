زلزال قوي يضرب غرب فرنسا ويتسبب في أضرار مادية

أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الفرنسي أنه تم رصد زلزال ليل الجمعة في غرب البلاد تراوحت قوته بين 5,3 درجات و 5,8 على سلم ريختر، وتسبب بأضرار مادية.

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شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا مساء الجمعة بزلزال هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، متسببا بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجل مركزه.

بلغت قوة الزلزال 5,3 درجات وفقا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل (ريناس) و 5,8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعارا بـ "زلزال قوي جدا".

وضرب الساعة 18,38 في كرام-شابان، بين منطقتَي لاروشيل ونيور، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها بي. سي. إس. إف وريناس. وشعر بأثاره خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج.

يعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة وفقا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.

فرانس24/ أ ف ب

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