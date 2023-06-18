فرنسا: إصابة 12 شرطيا في اشتباكات مع متظاهرين يعارضون إنشاء خط للقطارات بين ليون وتورينو

أصيب 12 شرطيا فرنسيا السبت خلال اشتباكات بمنطقة سافوي، بجبال الألب، مع متظاهرين يعارضون إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينتي ليون وتورينو الإيطالية، وفقا لما أفادت السلطات الفرنسية.

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أعلنت السلطات الفرنسية أن 12 شرطيا أصيبوا في اشتباكات وقعت السبت مع متظاهرين في مقاطعة سافوي حيث تجمع نحو ألفين شخص للاعتراض على إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينتي ليون وتورينو الإيطالية.

وقال رئيس منطقة سافوي فرانسوا رافيير في مؤتمر صحفي إن المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة مما دفع الشرطة للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع وهو ما تسبب في إصابة أحد المحتجين.

وكشف وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن أعداد المصابين من الشرطة في تغريدة على تويتر. وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش على الحدود كشفت عن 400 قطعة من الأسلحة البيضاء والمطارق، بينما أعادت أجهزة الأمن 96 شخصا من المعروفين لديها إلى إيطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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