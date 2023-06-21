حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي يرجح أنه ناتج عن انفجار للغاز

تواصل فرق الإطفاء مساعيها لاحتواء حريق كبير في مبنى، انهار جزء منه، بالدائرة الخامسة وسط العاصمة الفرنسية باريس. ويرجح أن يكون مصدر الحريق انفجار للغاز. وحسب محافظة شرطة باريس فقد أصيب 16 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة في حالة حرجة.

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دخان يتصاعد من أنقاض مبنى في ساحة ألفونس لافيران في الدائرة الخامسة في باريس، 21 يونيو 2023

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اندلع حريق كبير الأربعاء في مبنى في وسط العاصمة الفرنسية باريس، انهار جزء منه، وفقاً لصور مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة "هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة".

وذكرت محافظة شرطة باريس أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا، من بينهم سبعة في حالة حرجة.

من جهتها غردت محافظة الشرطة "يجري التدخل الآن في شارع سان جاك في باريس 5. تجنبوا المنطقة ودعوا خدمات الطوارئ والشرطة تقوم بعملها".

وزير الداخلية الفرنسية جيرار دارمانان "حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة بباريس. رجال الإطفاء في باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة". Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur.@prefpolice @PompiersParis — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023

وأظهر فيديو لوكالة الأنباء الفرنسية تصاعد عمود من الدخان واللهب من أنقاض أحد المباني.

وفي وقت سابق، قال فلورنس بيرتوت رئيس الدائرة الخامسة في باريس إن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد الانفجار.

وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، "اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً في شارع سان جاك، بالقرب من كنيسة نوتردام دو فال دو غراس، ووفق تقرير أولي فإن شخصا على الأقل أصيب بحروق".

وقالت النيابة "لا يوجد شيء يحدد مصدر الكارثة" في هذه المرحلة.

وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الحريق يعود لانفجار للغاز.

فرانس24

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