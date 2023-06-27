فيديو

"ريفوجي فود".. مهرجان لدعم وتسريع الانخراط المهني للاجئين وتوعية المجتمع المضيف تجاههم

يختتم مهرجان "ريفوجي فود" أيامه بمسابقة لطهي الأطباق من ثقافات مختلفة مزجها اللاجئون لتضيف نكهات جديدة على تلك المحلية. مهرجان امتد على عشرين يوما انتهى في 26 حزيران/يونيو لنسخة هذا العام، وهي السابعة، وذلك في 13 مدينة فرنسية بينها العاصمة باريس. يهدف المهرجان، من ناحية، إلى توعية المجتمع المضيف بمشاكل اللاجئين وتغيير الصور النمطية تجاههم، ومن ناحية أخرى، إلى تعزيز انخراطهم المهني ومرافقتهم لإيجاد انطلاقة جديدة في قطاع المطاعم الفرنسية.

02:01 صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24