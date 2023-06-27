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فرنسا: ماكرون يطلق المرحلة الثانية من خطته لتنمية مدينة مرسيليا الساحلية

في معرض زيارته للمدينة الساحلية مرسيليا جنوب فرنسا والتي بدأت الاثنين وتستمر لثلاثة أيام، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون المرحلة الثانية من خطته لتنمية المدينة والتي أعلن عن مرحلتها الأولى في 2021. واستهل الزيارة بلقاء عمدتها بنوا بايان واجتماع موسع مع اليسار، كما تجول في أحيائها وسط هتافات ناقمة على سياساته وقراراته. وتحدث ماكرون في اجتماعات عدة مع جهات فاعلة حول الملفات الأهم والتحديات في المدينة، كقضية المخدرات واستهلاكها وبيعها، وتعزيز الأمن وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف والثقافة. وكانت الحكومة الفرنسية قد خصصت خمسة مليارات يورو لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار يورو. وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام ونصف التي يزور فيها الرئيس الفرنسي المدينة الساحلية.

01:49 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي عمدة مرسيليا بنوا بايان في قاعة المدينة الساحلية في 26 يونيو/حزيران 2023. © أ ف ب