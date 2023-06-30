🔴 مباشر - فرنسا: أعمال عنف لليلة الثالثة تواليا وماكرون سيترأس اجتماعا جديدا لخلية الأزمة

مقتل الشاب نائل

استمرت أعمال الشغب في عدة مناطق فرنسية الخميس لليلة الثالثة على التوالي وطالت مباني ومرافق عامة، على الرغم من حظر التجول الليلي المفروض في عدة مدن حتى صباح الاثنين، للتصدي للعنف الذي اندلع منذ وفاة الشاب نائل.م في نانتير قرب باريس بيد شرطي اتهم بالقتل العمد وتم حبسه. وفيما تم توقيف 667 شخصا ليل الخميس إثر الأحداث التي تعيد للذاكرة اضطرابات 2005، سيترأس ماكرون الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة.

اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على وفاة نائل الفتى البالغ من العمر 17 عاما الذي قتل على يد ضابط شرطة أثناء توقف مروري. نانتير ضواحي باريس، 30 يونيو/حزيران 2023.

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها الخميس أعمال عنف وشغب للليلة الثالثة على التوالي تستمر منذ الثلاثاء بعد مقتل قاصر برصاص شرطي في نانتير قرب باريس.

في ضوء هذه الأحداث، سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13:00 (الساعة 11:00 ت غ)، حسبما ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

Les violences contre des commissariats, des écoles, des mairies, contre la République, sont injustifiables.



Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et aux élus mobilisés.



Le recueillement, la Justice et le calme doivent guider les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2023

وفي مدينة كلامار الواقعة في منطقة أو-دو-سين، أضرمت النيران في عربة ترامواي، أما في إيسون جنوب باريس فقد أشعلت مجموعة أشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة، قامت مجموعة من مثيري الشغب بعمليات تخريب كثيرة لأبنية.

ردا على هذا الوضع، أعلنت بلدة كلامار، ومودون في نفس المقاطعة أيضا، عن فرض حظر تجول من الساعة 21:00 حتى الساعة 06:00 اليوم التالي، من الخميس إلى صباح الاثنين. نفس القرار أصدرته سلطات نيويي سور مارن (سين سان دوني) وكومبيين (واز).

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء البلاد منهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل الفتى. وفيما يلي متابعة لتطورات الأحداث طيلة اليوم:

- 07:00 إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطي في باريس الثلاثاء.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

- 06:00 توقيف 667 شخصا في فرنسا ليل الخميس الجمعة (وزارة الداخلية)

أوقف 667 شخصا ليل الخميس الجمعة في فرنسا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.

وكتب دارمانان على تويتر "هذه الليلة، واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء مرة جديدة وبشجاعة أعمالا غاية في العنف. بناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصا"

Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence.



Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

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