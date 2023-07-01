🔴 مباشر: توقيف نحو ألف شخص خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في مدن فرنسية عدة

مقتل الفتى نائل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح السبت أن الشرطة أوقفت 994 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل القاصر نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري بنانتير بضواحي باريس الثلاثاء الماضي. وكان قد تم نشر 45 ألف شرطي ودركي وبعض المركبات في المدن المختلفة لاحتواء أعمال العنف.

مجموعة من رجال الشرطة في باريس، في الليلة الرابعة على التوالي يحاولون تطويق أعمال شغب وقعت عقب مقتل قاصر على يد الشرطة، 30 حزيران/يونيو 2023

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تم توقيف 994 شخصا في أرجاء فرنسا، على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت، غداة تعرض مدن فرنسية عدة لأعمال شغب لليوم الرابع على التوالي، وكان قد تم نشر 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع.

وبدأت أعمال العنف بعد مقتل القاصر نائل (17 عاما)، وهو من أصل جزائري مغربي، برصاص شرطي خلال تدقيق مروري الثلاثاء في نانتير بضواحي باريس. وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل الشاب.

فيما يلي متابعة لآخر تطورات الأحداث:

08:30 توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب

وقالت وزارة الداخلية في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح" خلال أعمال الشغب "التي تراجعت حدتها". وأضافت أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة، فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

03:10 رئيس وزراء كندا يبحث مع ماكرون الاحتجاجات في فرنسا

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن ترودو تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بشأن عدد من القضايا، منها الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بعد مقتل مراهق برصاص فرد من الشرطة، وحرائق الغابات المدمرة في كندا، والدعم الذي يقدمه البلدان لأوكرانيا.

02:50 الفوضى تمتد إلى خارج فرنسا

اندلعت أعمال شغب في منطقة البحر الكاريبي، وتحديدا في غويانا التي تخضع للحكم الفرنسي، احتجاجا على مقتل مراهق بالرصاص من قبل الشرطة في إحدى ضواحي باريس.

وقتل شخص واحد على الأقل، عندما أشعل محتجون النار في صناديق للقمامة، وألحقوا أضرارا بالمباني.

02:00 نهب حوالي عشرين متجرا في ليون

أقدم ملثمون على نهب العديد من المحلات التجارية وسط مدينة ليون.

وأشعل المحتجون النار في صناديق للقمامة، قبل أن يتفرقوا مع اقتراب الشرطة.

وأحصت السلطات المحلية في ليون حوالي عشرين متجرا منهوبا في نهاية مساء الجمعة.

01:35 القبض على 270 شخصا بحلول منتصف ليل الجمعة

قال وزير الداخلية الفرنسي، إن 270 شخصا اعتقلوا مساء الجمعة، 80 منهم في مرسيليا.

A cette heure, déjà 270 interpellations dont plus de 80 à Marseille, où des renforts importants arrivent en ce moment. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

01:10 نهب متاجر في مونبلييه جنوب غرب فرنسا

تحدى مئات الأشخاص في مونبلييه مساء الجمعة، أمر الحكومة بعدم الاحتجاج.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة "لا كوميدي"، ما جعلهم ينفضون من المكان.

وخلال المظاهرة، تحطمت نوافذ العديد من المتاجر، بما في ذلك متجر "أورانج" للهواتف المحمولة، ومتجر "سواروفسكي" للمجوهرات.

واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص.

#Nahel #Montpellier la boutique Orange grand rue Jean-Moulin est n'a plus de vitrine. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu dans la soirée, selon la police pic.twitter.com/zm41kvwZXO — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) June 30, 2023

00:56 نجم كرة القدم الفرنسية مبابي يدعو إلى احتجاجات سلمية ويدين العنف

شدد نجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، على ضرورة أن تكون الاحتجاجات على مقتل قاصر برصاص الشرطة سلمية.

ونشر مبابي تغريدة، قال فيها إنه في حين يدعم الاحتجاجات، يجب أن ينتهي العنف.

00:44 عمدة مرسيليا يطلب إرسال تعزيزات "فورية"

طالب عمدة مرسيليا، بينوا بايان، بـ "إرسال فوري لقوات إضافية لإنفاذ القانون"، لمواجهة أعمال العنف والنهب ليلة الجمعة - السبت.

وصرح مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه من المقرر وصول مجموعة خلال الليل.

وقال بايان إن "مشاهد النهب والعنف في مرسيليا غير مقبولة. أدين أعمال التخريب، وأدعو الدولة إلى إرسال قوات إضافية لفرض القانون على الفور".

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