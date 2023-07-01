مقتل الفتى نائل

هل تلجأ الحكومة الفرنسية إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة العنف المتزايد؟

تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية فرض حالة الطوارئ بعد ليلة رابعة من أعمال العنف والشغب تبعت مقتل القاصر نائل وهو من أصل جزائري مغربي برصاص شرطي على إشارة مرور الثلاثاء الماضي، ما أثار موجة غضب عارمة وخروج الآلاف إلى الشوارع خاصة من الشبان. وخيار فرض حالة الطوارئ تم استخدامه في أعقاب الاعتداءات الدامية عام 2015، وكذلك في 2005 جراء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شابين طاردتهم الشرطة. فما هي حالة الطوارئ؟ ومتى استخدمت في فرنسا سابقا؟

01:35 حالة الطوارئ استخدمت في 2005 © صورة ملتقطة من الشاشة