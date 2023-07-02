فيديو

كيف غطت الصحافة العالمية الاضطرابات الجارية في فرنسا إثر مقتل الفتى نائل؟

تناولت الصحف عبر العالم ما يجري في فرنسا من اضطرابات إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي بضواحي باريس قبل خمسة أيام بطرق مختلفة. بريطانيا ركزت على توجيهات وزارتها للخارجية لعدم السفر إلى باريس، في حين أن الأمريكيين تناولوا الربط بما حدث مع جورج فلويد الذي أحدث قتله على يد أحد عناصر الشرطة موجة مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة. أما في روسيا، فيتم الحديث عن "حرب أهلية" وتُوجه انتقادات للرئيس إيمانويل ماكرون. وصحف أخرى عبر العالم، من أوروبا وحتى الصين.. في حين أن الغضب امتد إلى بلجيكا الجارة الشمالية لكن السلطات تحكمت سريعا في الوضع.

02:01 كيف غطت الصحافة العالمية الاضطرابات الجارية في فرنسا إثر مقتل الفتى نائل؟ © فرانس24