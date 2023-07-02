🔴 مباشر: توقيف 719 شخصا في أنحاء فرنسا جراء أعمال الشغب لليلة الخامسة على التوالي

مقتل الفتى نائل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد توقيف 719 شخصا خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد إثر مقتل الفتى نائل ذي الـ17 عاما برصاص شرطي في نانتير الثلاثاء الماضي. واعتبر وزير الداخلية جيرار دارمانان أنه تم تسجيل "ليلة هادئة بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة". وتم تشييع جنازة الشاب أمس في الضاحية الباريسية بحضور معارفه وسط غياب كامل للإعلام وفقا لرغبة عائلته. يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة كانت مقررة الأحد جراء التطورات داخل البلاد.

الشرطة تحتجز شباناً في الليلة الخامسة من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الفتى نائل، الشانزليزيه في باريس، فرنسا، 2 يوليو/ تموز 2023.

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في ليلة خامسة من الاضطرابات أهدأ نسبيا من سابقاتها، تم توقيف 719 شخصا ليل السبت في أنحاء فرنسا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية. واندلعت احتجاجات واسعة خصوصا في المدن الكبرى باريس ومارسيليا وليون إثر مقتل القاصر نائل الثلاثاء الماضي برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري.

تابعوا مجريات هذه الاضطرابات على فرانس24 لحظة بلحظة:

08:30 توقيف 719 شخصا في فرنسا ليل السبت الأحد على خلفية أعمال الشغب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا ليل السبت الأحد في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي. وأفادت الوزارة بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة. ولم تعلن الوزارة تسجيل حوادث كبرى.

08:20 إلغاء عرض أزياء لدار "سيلين" كان مقررا الأحد بسبب أعمال الشغب في باريس

أُلغي عرض أزياء للرجال لدار "سيلين" كان مقررا مساء الأحد بسبب أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل، على ما أعلن مصمم الأزياء هادي سليمان في صفحاته عبر منصات التواصل. وكان سليمان أشار في منشور قصير على إنستاغرام إلى أن قرار إلغاء العرض اتُّخذ لأسباب ترتبط بالسلامة وبسبب "التطوّر المُحتمل لأعمال الشغب الخطرة". وأضاف أن "إقامة عرض أزياء في باريس، في وقت تشهد فرنسا وعاصمتها هذه التطورات، يبدو من وجهة نظري، غير مناسب". وقرر هادي سليمان الذي يعتبر أحد أكثر المصممين تأثيرا في الأزياء الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول الرسمي.

08:16 الصين تتقدم بشكوى لفرنسا بعد إصابة سائحين صينيين في أعمال شغب

قال مكتب الشؤون القنصلية الصيني في بيان اليوم الأحد إن القنصل العام الصيني في مدينة مرسيليا الفرنسية قدم شكوى لفرنسا بعد تعرض سائحين صينيين لإصابات طفيفة إثر تهشم زجاج حافلة كانت تقلهم في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

وذكر البيان أن الشكوى الرسمية التي قدمها القنصل العام دعت فرنسا إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، تعرضت الحافلة لهجوم من مثيري شغب يوم الخميس خلال العنف الذي اجتاح فرنسا في الأيام القليلة الماضية في أعقاب مقتل شاب ترجع أصوله إلى منطقة شمال أفريقيا برصاص الشرطة الفرنسية. وذكر بيان القنصلية أن السائحين الصينيين غادروا فرنسا بعد الواقعة.

وحث بيان القنصلية الصينية المواطنين الصينيين في فرنسا أو المسافرين إليها على "توخي الحيطة والحذر" في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا مؤخرا.

07:48 هجوم يستهدف رئيس بلدية لاي ليه روز بضواحي باريس

حاول أشخاص اقتحام منزل رئيس بلدية لاي ليه روز جنوب باريس بسيارة، وقاموا بإلقاء بعض المقذوفات النارية على المنزل، ما تسبب بحدوث إصابات وسط أفراد عائلته إضافة إلى حالة الذعر والصدمة وانتقال العمدة، وهو الناطق الرسمي باسم حزب "الجمهوريون" للإقامة في مقر البلدية. وفتحت السلطات تحقيقا بالواقعة التي استنكرها سكان المنطقة.

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03:15 ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 427 شخصا

اعتقلت الشرطة الفرنسية 427 شخصا، من بينهم 162 في باريس وضواحيها، وفقا لوزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد كتب على تويتر في الساعة الثالثة صباحا: "ليل هادئ بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة".

دارمانان 427 موقوفا Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

02:52 وزارة الداخلية تفيد بتوقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب

أوقف 322 شخصا في فرنسا، بينهم 126 في باريس وضاحيتها القريبة، الأحد حتى الساعة 01,30 (23,30 ت غ)، حسب وزارة الداخلية، في وقت تتراجع حدة أعمال العنف التي أثارها مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.

وأفيد بتسجيل حوادث في الشانزليزيه في باريس، وفي مرسيليا (جنوبا) حيث أوقف 56 شخصا، وفي ليون (وسط شرق) حيث أوقف 21 شخصا، استنادا إلى حصيلة مؤقتة.

01:16 القبض على حوالي 121 شخصا في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية 121 شخصا قبل منتصف الليل في باريس وضواحيها لحملهم أشياء يرجح استخدامها كأسلحة أو مقذوفات. ونشرت قوة كبيرة من رجال الشرطة على طول شارع الشانزليزيه، حيث انتشرت دعوات للتجمع منذ يوم الجمعة على الشبكات الاجتماعية. وعلى طول الطريق، كانت مجموعات صغيرة من الشباب يرتدون ملابس سوداء تتجول تحت أعين قوات الشرطة الفرنسية، أمام الشركات التجارية التي تعد أهدافا مميزة للمحتجين.

00:40 طائرات دون طيار "لمنع الهجمات على الأمن والممتلكات" في باريس

قررت الشرطة في باريس تسيير طائرات دون طيار مزودة بكاميرات في ضواحي باريس، لمنع الهجمات على الممتلكات في المدينة. وانتشرت الطائرات في عدة بلديات الساعة الـ9 من مساء السبت، وستبقى حتى الـ6 صباحا من الأحد.

00:22 الهدوء يعود إلى مرسيليا بعد اعتقال 43 شخصا

فرقت الشرطة الفرنسية مساء السبت مجموعة صغيرة من المحتجين تجمعوا في كانيبيير بمرسيليا. وشهدت المدينة في وقت سابق محاولات نهب واشتباكات بين محتجين وعناصر الشرطة، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع. وأعلنت السلطات عن اعتقال 43 شخصا في مرسيليا.

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