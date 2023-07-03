🔴 مباشر-فرنسا: وفاة رجل إطفاء أثناء إخماده حرائق السيارات وتوقيف 157 شخصا على خلفية أعمال الشغب

مقتل الفتى نائل

توفي رجل إطفاء عمره 24 عاما أثناء إخماده حرائق السيارات في ضاحية باريس الشمالية سان دوني، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 157 شخصا على خلفية أعمال الشغب خلال ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات، في انخفاض عن أعداد الموقوفين في الليالي السابقة. يأتي هذا إثر الاضطرابات التي تشهدها فرنسا على خلفية مقتل القاصر نائل الثلاثاء الماضي برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري. كما نادى رؤساء البلديات السكان للتجمع أمام مقارها ظهر الاثنين تنديدا بالاعتداء على منزل رئيس بلدية لا ليه روز صباح الأحد من قبل مجهولين. من جانبه، سيستقبل ماكرون الإثنين "أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت" جراء أعمال التخريب.

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قالت مصادر في الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الإثنين "أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت" جراء أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نانتير الثلاثاء الماضي. فيما نادى رؤساء البلديات السكان إلى التجمع تنديدا بالاعتداء على منزل رئيس بلدية من قبل مجهولين صباح الأحد، حيث اقتحموا منزله بسيارة ثم أضرموا النار فيه بينما كانت زوجته وطفلاه بالداخل. وأعلن المدعي العام المحلي فتح تحقيق بتهمة الشروع بالقتل، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه بهم.

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08:30 وفاة رجل إطفاء عمره 24 عاما في سان دوني ضاحية باريس الشمالية أثناء إخماده حرائق السيارات

قضى عنصر في فرق الإطفاء يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليل الأحد الاثنين فيما تواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي، على ما ذكر وزير الداخلية.

وكتب الوزير جيرالد دارمانان في تغريدة "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع" موضحا أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض".

08:28 الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة

06:00 دعوة السكان للتجمع أمام البلديات

دعا رؤساء البلديات الفرنسية السكان إلى التجمع ظهر الإثنين "في تحرك مدني" بعد الاعتداء على منزل رئيس بلدية لا ليه روز بجنوب باريس، ما أحدث موجة غضب وردود فعل مستنكرة في أنحاء البلاد.

3:09 اعتقال 78 شخصا في فرنسا

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال 78 شخصا في البلاد، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 20 منهم في باريس وضواحيها.

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