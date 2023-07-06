مقتل الفتى نائل

انتقادات واسعة في فرنسا بعد اقتراح ماكرون تشديد الرقابة على عدة منصات رقمية

بعدما طالب القائمين على منصات التواصل الاجتماعية بالتحلي بروح المسؤولية وحذف المحتويات الحسّاسة، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة تعليق الوصول إلى هذه المنصات خلال اجتماع مع رؤساء بلديات في قصر الإليزيه الأربعاء. يستهدف ماكرون تحديدا "سناب شات" و"تيك توك" و"تلغرام" وهي الأكثر استخداما من الشباب، متهما إياها بنشر محتوى من يصفهم بـ"مثيري الشغب" خصوصا لتصويرهم عمليات النهب والإعلان عن أماكن التجمع بهدف القيام بأعمال عنف. أثارت فكرة الرئيس الفرنسي انتقادات واسعة في صفوف اليسار واليمين على حد سواء.

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