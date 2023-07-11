فرنسا: شركات التأمين تقدر تكلفة أعمال الشغب عقب مقتل نائل بقيمة 650 مليون يورو

بلغت قيمة الأضرار التي خلفتها أعمال الشغب عقب مقتل الفتى نائل في نانتير بغرب باريس ما قدره 650 مليون يورو. وستكون شركات التأمين، التي أعلنت هذا المبلغ، مدعوة إلى دفعه لجميع المتضررين من مجالس محلية وشركات إضافة إلى الأشخاص الذين تعرضت سياراتهم الخاصة للحرق.

عناصر الشرطة الفرنسية يواجهون أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل في نانتير أثناء تفتيش مروري. ليل، فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2023.

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قدرت شركات التأمين في فرنسا الثلاثاء الفاتورة التي ستدفعها نتيجة الأضرار التي خلفتها أعمال الشغب على خلفية مقتل الفتى نائل، بـ650 مليون دولار.

وقالت فلورانس لوستمان رئيسة اتحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور" في بيان إن حوالى 90% من هذه "التكلفة (...) تتعلق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجالس محلية" تضررت من أعمال الشغب.

أما النسبة المتبقية (10% تقريبا) فتتعلق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.

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وكان الاتحاد قدر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقل من النصف (280 مليون يورو).

وأحصى الاتحاد 11300 مطالبة تتعلق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعا، وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاما) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير بغرب باريس.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالى 1160 قاصرا، وفقا لأرقام وزارة العدل.

ومن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالى 400 شخص، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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