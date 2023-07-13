فيديو: حظر الألعاب النارية خلال احتفالات العيد الوطني في جميع أنحاء فرنسا

حظرت السلطات الفرنسية بمرسوم حكومي استخدام الألعاب النارية بكل أنواعها في جميع أنحاء البلاد خلال العيد الوطني الجمعة 14 تموز/ يوليو، وذلك في إطار القيود الأمنية المشددة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات في المناسبة الوطنية. يأتي القرار على خلفية أعمال شغب، استُخدمت فيها الألعاب النارية ضد قوات الأمن، استمرت نحو أسبوع أثناء احتجاجات على مقتل القاصر نائل برصاص شرطي بنانتير الضاحية الباريسية في27 حزيران/يونيو الماضي.

01:07 ألعاب نارية أطلقت في مدينة كاركاسون التي تعود للقرون الوسطى، الخميس 14 يوليو/تموز 2022. © أ ف ب