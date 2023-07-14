فيديو
الهند تعلن موافقتها "مبدئيا" على شراء 26 طائرة رافال وثلاث غواصات من فرنسا
وافقت الهند الخميس "مبدئيا" على شراء 26 طائرة رافال وثلاث غواصات سكوربين من فرنسا، بالتزامن مع زيارة رئيس وزرائها ناريندرا مودي إلى باريس حيث اختاره ماكرون ضيف شرف احتفالات العيد الوطني في 14 يوليو/تموز. في السياق، أوضحت لين الرفاعي صحافية فرانس24 متخصصة في الاقتصاد: "الهند زبون مهم لصناعة الأسلحة الفرنسية منذ الثمانينيات. قبل شراء رافال كانت تشتري طائرات ميراج وتحولت إلى رافال في 2016 إذ طلبت حينها 36 طائرة. بالنسبة للغواصات فهي ستُصنّع في الهند من قبل شركات من البلدين".
نشرت في: