الهند تعلن موافقتها "مبدئيا" على شراء 26 طائرة رافال وثلاث غواصات من فرنسا

طائرة حربية من طراز رافال على سطح حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول خلال التدريبات بحرية مشتركة مع الهند "فارونا'' في ميناء مورموغاو بولاية غوا، الهند في 21 يناير/كانون الثاني 2023.

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