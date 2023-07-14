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ريبورتاج: أحد رموز الشراكة الفرنسية الهندية.. توسعة مطار غاندي لاستيعاب أكثر من مئة مليون مسافر

تقوم مجموعة مطارات باريس بإنجاز أعمال ضخمة في مطار أنديرا غاندي في نيودلهي بتعاون مع إحدى الشركات الهندية. وتعتبر هذه الأشغال أحد رموز الشراكة الفرنسية الهندية، والتي تهدف إلى توسعة وبناء مبنى جديد، سيسمح للمطار باستيعاب أكثر من مئة مليون مسافر اعتبارا من العام المقبل، ليصبح أحد أكبرالمطارات في العالم. وتريد الهند أن ترسخ مكانتها كنقطة وصل أساسية بين أوروبا وآسيا. ريبورتاج: ليا دلفولي-ألبان ألفاريزوكاش غاي. أعده لفرانس24 عربية خالد فلياشي.

01:44 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24