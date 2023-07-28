توضيح من قناة فرانس24 إثر مقال تهجمي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية

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مقال عنيف للغاية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية APS يوجه انتقادات جسيمة إلى فرانس24 وتغطيتها للحرائق التي ضربت حوض البحر الأبيض المتوسط. في هذا الإطار، تزعم الوكالة المذكورة بأن فرانس24 تخص الجزائر بتغطية فيها تحامل و"شيطانية".

نشبت حرائق في كل حوض البحر الأبيض المتوسط، وفرانس24 غطتها من دون أي معالجة حصرية، وخاصة بفضل مراسليها في اليونان وصقلية في الأيام الماضية. الحرائق في الجزائر لم تكن لها أي تغطية خاصة.

فرانس24 كغيرها من وسائل الإعلام تغطي هذه الأحداث كما وردت.

وإطلاق استنتاجات سياسية لا أساس لها ما هو إلا تحليلات غير عقلانية ومخالفة للمنطق السليم.

كلام الوكالة الجزائرية التشهيري والمبالغ فيه، واستخدام الشتائم والإهانات، أمور سخيفة، ولا سيما عند الحديث عن تغطية كوارث طبيعية مأساوية ومؤلمة.

إن القناة تعبر عن تعاطفها مع الضحايا أيا كانوا. والتجاوز الموجود في هذا النص يعيب من كتبوه.

فرانس24 ستواصل من جهتها تغطية الأخبار في العالم بكل مهنية.

إدارة فرانس24

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