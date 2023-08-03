فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية تستنكران وقف بثهما في النيجر

بيان صحافي

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بعد أسبوع من الانقلاب في النيجر، تم تعليق بث برامج إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 في البلاد. وفقا لعدة مصادر هناك.

تستنكر فرانس ميديا ​​موند هذا القرار الذي تم اتخاذه خارج أي إطار قانوني أو توافقي، مما سيحرم أكثر المواطنين في المنطقة من الوصول إلى معلومات حرة ومستقلة.

في حين تعرضت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 للرقابة في مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة، تذكر المجموعة بالتزامها الثابت بحرية إيصال المعلومة لمتابعيها، وباحترام التعددية الإعلامية، فضلا عن العمل الصحافي بمهنية وبسلامة وأمن الصحافيين.

تُمكن متابعة برامج إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 على موقع يوتيوب، وأيضا عبر تطبيقاتهما ومواقعهما الإلكترونية وحساباتهما على الشبكات الاجتماعية.

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بيان صحافي حول تعليق بث فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر. © فرانس24

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