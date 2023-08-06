بسبب تلوث نهر السين... إلغاء تدريبات السباحة المؤهلة للألعاب الأولمبية

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية الأحد إلغاء تدريبات السباحة في المياه المفتوحة بسبب تلوث نهر السين بباريس لما دون أدنى معايير الصحة. وألغي الاختبار الذي كان مقررا الجمعة، ثم أرجئ سباق السيدات من السبت إلى الأحد على أمل أن تتحسن نتائج التحليلات الجرثومية. ومن المقرر أن تقام منافسات ماراثون السباحة في الألعاب الاولمبية العام المقبل.

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 أغسطس 2023 رافعة تقوم بتفكيك المكان المؤقت لاستضافة مسابقة اختبار السباحة قبل الأولمبية في نهر السين.

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بسبب مستوى تلوث نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، ألغيت اختبارات السباحة المؤهلة للألعاب الأولمبية التي كانت مقررة الأحد وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية بعد صدور أحدث نتائج تحليل المياه.

في هذا السياق، أشار الاتحاد إلى نوعية مياه "أدنى من المعايير المقبولة"، وقال "يجب أن نواصل العمل مع اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 والسلطات المحلية لضمان وضع خطط طوارئ قوية للعام المقبل" فيما سيقام الحدث الأولمبي في نهر السين الصيف المقبل.

وألغي التدريب الذي كان مقررا الجمعة، ثم أرجئ سباق السيدات من السبت إلى الأحد على أمل أن تتحسن نتائج التحليلات الجرثومية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعا في إيل-دو-فرانس في فيضان المجاري، ما أدى إلى تلوث نهر السين.

فرانس24/ أ ف ب

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