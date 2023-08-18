فيديو

فرنسا: حواجز عائمة لوقف الهجرة السرية عبر بحر المانش وجمعيات تحذر من مخاطرها

أقامت سلطات محافظة با دو كاليه شمال فرنسا حواجز عائمة عند مدخل بحر المانش بهدف تصعيب المهمة أمام مهربي المهاجرين غير النظاميين الذين يحلمون بالوصول إلى بريطانيا. قبل أشهر، كان المهاجرون ينطلقون من شواطئ كاليه حاملين بأنفسهم القارب الذي سينقلهم، أمر بات مستحيلا مع تكثيف عمليات مراقبة الشواطئ، ما يضطر المهربين للانطلاق من نقاط سرية. ومع نصب الحواجز المائية عند مداخل المانش، حذرت جمعيات حقوقية من مخاطر أكبر باتت تتربص بحياة المهاجرين.

01:48 محافظة با دو كاليه شمال فرنسا تنصب حواجز عائمة عند مدخل بحر المانش لوقف الهجرة السرية. © فرانس24.