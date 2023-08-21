رفع مستوى التحذير في جنوب فرنسا إلى "اللون الأحمر" وسط درجات حرارة قياسية

وسط موجة الحر الشديد في أربع مناطق جنوبية، رفعت فرنسا التحذير الإثنين إلى "اللون الأحمر" وهو المستوى الأعلى في البلاد. ويسمح هذا للسلطات بإلغاء مناسبات أو إغلاق مرافق عامة في حال الحاجة لذلك.

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أعلنت السلطات في فرنسا رفع مستوى التحذير إلى الأعلى في البلاد وهو "اللون الأحمر" بسبب موجة الحر خصوصا في أربع مناطق من جنوب البلاد. يتيح هذا القيام ببعض الإجراءات لحفظ سلامة المواطنين كإلغاء مناسبات أو أغلاق مرافق عامة.

وقال وزير البيئة كريستوف بيشو للصحافيين إن المناطق التي سيستهدفها الإنذار هي رون ودروم وأرديش وأوت-لوار. ويبدأ العمل بالإنذار اعتبارا من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر ضمن مسعى للحكومة لحماية السكان خلال فترات المناخ القاسي وأول حالة من هذا القبيل خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من الإثنين، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنذارا باللون البرتقالي لنصف أراضي البلاد، قائلة إن درجات الحرارة ستصل إلى ما بين 35 و38 درجة مئوية في معظم المناطق المستهدفة بالإنذار. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في الجنوب الغربي وفي وادي رون.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 40 و42 درجة مئوية بعد ظهر غد الثلاثاء في مناطق أرديش ودروم وفوكلوز وجارد الجنوبية.

فرانس24/ رويترز

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