بعد رفع مستوى التحذير إلى "الأحمر"... فرنسا تضيف مناطق أخرى إلى القائمة تحسبا لموجة الحر الشديدة

تتواصل موجة الحر الشديدة الثلاثاء في جزء كبير من فرنسا حيث وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" 49 منطقة في حالة إنذار برتقالي وأربع مناطق أخرى في حالة إنذار أحمر. فيما سيتم وضع خمس عشرة منطقة أخرى في مستوى تحذير أحمر يوم الأربعاء.

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مقياس حرارة صيدلية يشير إلى درجة حرارة 39 درجة مئوية، في 4 آب/أغسطس 2022 في فيتنهايم شرق فرنسا.

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بعدما رفعت فرنسا الإثنين مستوى التحذير إلى "اللون الأحمر"، وهو أعلى مستويات التحذير في البلاد، في أربع مناطق بالجنوب، تتواصل موجة الحر التي تجتاح البلاد، مجبرة بذلك السلطات على رفع مستويات التحذير مجددا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الثلاثاء إنها وضعت 49 منطقة في حالة إنذار برتقالي وأربع مناطق أخرى في مستوى الإنذار الأحمر.

هذا، وسيتم رفع مستوى التحذير الأربعاء ليطال 15 منطقة أخرى لتصبح في حالة الإنذار الأحمر.

وكان قد صرح وزير البيئة كريستوف بيشو للصحافيين أن المناطق التي سيستهدفها الإنذار هي رون ودروم وأرديش وأوت-لوار. ويبدأ العمل بالإنذار اعتبارا من الساعة 1600 بالتوقيت المحلي.

وإلى ذلك، تعتبر هذه المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر ضمن مسعى للحكومة لحماية السكان خلال فترات المناخ القاسي وأول حالة من هذا القبيل خلال هذا العام.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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