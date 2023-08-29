مقتل جندي من القوات الخاصة الفرنسية وجرح آخرين في عملية لمكافحة الإرهاب بالعراق

لقي جندي من القوات الخاصة الفرنسية الإثنين مصرعه وجرح آخرون خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، فيما كانت وحدتهم تدعم وحدة عراقية، حسبما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

نشرت في:

1 دقائق
جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مطار بغداد الدولي. العراق في 19 مارس/آذار 2018.
جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مطار بغداد الدولي. العراق في 19 مارس/آذار 2018. © أ ف ب/أرشيف.
إعداد: فرانس24 تابِع
إعلان

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مقتل عنصر من القوات الخاصة في الجيش الفرنسي الإثنين بالعراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي.

وقال قصر الإليزيه في هذا الصدد: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الإثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب"، مضيفا بأن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

مشاركة :
لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: