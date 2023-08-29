مقتل جندي من القوات الخاصة الفرنسية وجرح آخرين في عملية لمكافحة الإرهاب بالعراق

لقي جندي من القوات الخاصة الفرنسية الإثنين مصرعه وجرح آخرون خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، فيما كانت وحدتهم تدعم وحدة عراقية، حسبما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

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جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مطار بغداد الدولي. العراق في 19 مارس/آذار 2018.

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مقتل عنصر من القوات الخاصة في الجيش الفرنسي الإثنين بالعراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي.

وقال قصر الإليزيه في هذا الصدد: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الإثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب"، مضيفا بأن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

Le sergent Nicolas Mazier se battait pour la France, pour notre sécurité. Tombé en Irak, c’est toute la Nation qui le pleure.



Nous pensons à ses proches et à ses frères d’armes du commando parachutiste de l’air n°10, à ses camarades blessés à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 29, 2023

فرانس24/ أ ف ب

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